(jl) Die Chöre der Pfarrei St. Briktius feiern am Wochenende, 18. und 19. August, ihr traditionelles Sommerfest an der Rosenberghütte auf dem Kueser Plateau. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 19 Uhr. Am Sonntagmorgen wird an der Rosenberghütte um 10.45 Uhr das Festhochamt gefeiert.