Kröv veranstaltet einen Sommermarkt, 24. August, in der Robert-Schuman-Straße. Die Marktleute präsentieren an diesem Tag ganztägig ihr Angebot an Stoffen, Haushaltswaren, Textilien, Bastel- und Geschenkartikeln.