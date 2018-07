Sonniges Klosterfest

Es ist jedes Jahr ein Anziehungspunkt für Menschen aus nah und fern: das Klosterfest in Springiersbach. Jüngst feierte der Orden der Karmeliten das Patronatsfest „Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel“ bei strahlendem Sonnenschein.

Weihbischof Franz Josef Gebert hielt den gut besuchten Festgottesdient in der Klosterkirche, den die Chorgemeinschaft Bengel mit der Messe brève von Charles Gounod no. 7 in C unter der Leitung von Karl Laas sehr eindrucksvoll gestaltete.

Danach füllte sich der Kapitelsaal des Klosters mit Gästen, die Köstlichkeiten aus der Klosterküche und kalte Getränke genossen. Um 15 Uhr feierte der Weihbischof die Andacht zum Fest, die mit einer Prozession durch die Straßen von Springiersbach verbunden war, begleitet vom Musikverein Kinderbeuern, der bekannte und beliebte Lieder erklingen ließ. Anschließend war der Andrang beim Kuchenbufett groß. Zuletzt hielten die Freunde des Klosters in brütender Hitze am Bierstand noch lange aus. „Es war ein heißes Fest“, sagt Pater Matthias, der Prior des Klosters, „wir danken allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die es organisiert haben.“ Der Orden will in den nächsten Jahren über seine Präsenz im Bildungshaus Carmel Springiersbach und in den „Pfarreien der Zukunft“ im Bistum Trier nachdenken.