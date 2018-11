Was erwarten Jugendliche vom Dorf? Wofür interessieren sich Jugendliche in Reil? Diese und viele weitere Fragen werden beim „Vierten Sonntagsgespräch“ der Reiler SPD thematisiert. Neben Mitgliedern des Jugendclubs Reil haben auch Mitglieder des Jugendclubs Pünderich ihre Teilnahme zugesagt.

Die Pündericher werden ihr Erfolgsmodell eines Jugendtreffs vorstellen. Das Sonntagsgespräch findet statt am Sonntag, 2. Dezember, von 10 bis 12 Uhr in der Weinstube Burghof im Weingut Thomas Burg, Bergstraße 20 in Reil.

Das Sonntagsgespräch ist ein offenes Forum. Jeder kann mitreden. Am 2. Dezember geht es um die Zukunft von Reil.