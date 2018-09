später lesen Konzert Sopranistin singt Heimatlieder FOTO: Trierischer Volksfreund / Veranstalter FOTO: Trierischer Volksfreund / Veranstalter Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die in Düsseldorf lebende französische Mezzo-Sopranistin Isabelle Kusari gibt am Freitag, 22. Juni um 19 Uhr ein Konzert im Kurgastzentrum in Bernkastel-Kues. Die Sängerin gestaltet den Konzertabend mit Volks- und Heimatliedern sowie ausgewählten Gedichten und Klavierstücken aus vielen Epochen.