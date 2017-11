später lesen SPD Reil lädt zum Sonntagsgespräch ein Teilen

Reil (red) Nach der Premiere der "Sonntagsgespräche der Reiler SPD" im Mai findet nun am 26. November von 10 bis 12 Uhr in der Likörscheune Mies in Reil, Fischelbachstraße 8, eine weitere Diskussionsveranstaltung statt. Alle Bürger sind eingeladen.