Der im vergangenen Jahr gegründete Verein der Paulsbrüder hat 500 Euro für die Renovierung der Paulskirche gespendet. Im Rahmen der Nikolausmesse in der Paulskirche Lieser überreichten Mitglieder des Vereins die Spende an Dechant Moritz.

Die Paulsbrüder sind ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kultur und Institutionen ihres Heimatortes zu fördern. Erreicht wird dies unter anderem durch das Betreiben eines Standes am Lieserer Straßenfest. Ihr Name leitet sich von den in der Paulskirche lebenden Einsiedlern ab, die früher jeweils als „Die Paulsbrüder“ bekannt waren.