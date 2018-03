Sportliche Schüler feiern Erfolge

(red) Die Leichtathleten des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums in Bernkastel-Kues blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Neben einem Regionalsiegertitel und zwei Landesmeistertiteln war der sportliche Höhepunkt mit Sicherheit die Teilnahme der Jungen am Bundesfinale in Berlin. Die zwölf Leichtathleten aus den Klassenstufen neun bis zwölf konnten dabei einige persönliche Bestleistungen erzielen und erreichten als Vertreter von

Rheinland-Pfalz den 13. Platz. ⇥Foto: privat