Ein Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat am Montag, 17. September, von 14 bis 17 Uhr Sprechstunde in der VG-Verwaltung in Traben-Trarbach, Am Markt 3. Die Beratungsgespräche sind kostenlos.