Stabwechsel im Kloster Springiersbach

Pater Ludwig Eifler ist neuer Leiter. Er löst Pater Matthias Brenken ab.

Alle drei Jahre findet in der Deutschen Provinz der Karmeliten das Provinzkapitel statt, bei dem über den Stand und die Zukunft der Ordensprovinz beraten, sowie die Provinzleitung neu gewählt wird. In der vergangenen Pfingstwoche fand diese Zusammenkunft im Kloster Springiersbach statt. Im Anschluss daran wurden verschiedene Ämter neu besetzt oder Ordensmitglieder in den einzelnen Konventen in ihren Ämtern bestätigt. Für den Konvent der Karmeliten im Kloster Springiersbach hat es dabei folgende Veränderungen gegeben: Neuer Prior ist mit sofortiger Wirkung P. Ludwig Eifler O.Carm. Er behält seine bisherige Tätigkeit als Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Alftal bei. Der bisherige Prior, P. Matthias Brenken O.Carm. bleibt weiterhin Kooperator in der Pfarreiengemeinschaft Zeller Hamm. P. Theodor Vreeswijk O.Carm. ist weiterhin Prokurator des Klosters und Leiter des Exerzitienhauses Carmel Springiersbach. Weiterhin gehören dem Konvent P. Elias Steffen O.Carm., P. Karl Kempter O.Carm. und Fr. Josef Reidelstürz O.Carm. an.

Neben den genannten Tätigkeiten nehmen die Mitbrüder auch weiterhin Aushilfen in den umliegenden Gemeinden wahr und stehen in der Klosterkirche für Küsterdienste, Gottesdienste, Beicht- und Gesprächsseelsorge zur Verfügung.