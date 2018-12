Bernkastel-Kueser Stadtrat diskutiert über die Versorgung von Stadt und Plateau mit öffentlichen WCs. 45 000 Euro werden bereitgestellt.

Seit Mai hat die Stadt Bernkastel-Kues eine Toilettenanlage in den Moselauen in Kues getestet. Insgesamt ist die Resonanz aus der Bevölkerung gut gewesen, allerdings sei die Frequenz an dieser Stelle nicht ausreichend, um dauerhaft eine Toilettenanlage zu installieren, heißt es von Seiten der Stadt.

„Die Einnahmen reichen nicht für die Investitionen, die Miete, Personal und Material“, erklärt Stadtbürgermeister Port. Zwar sei die Auslastung bei Veranstaltungen wie beim Moselauenfest sehr gut gewesen, diese rechtfertigen aber keine feste Anlage.

Zum Saisonstart 2019 wird die Stadt in dem Bereich aber eine fahrbare Anlage errichten. So soll eine Grube ausgehoben werden, in der das Fahrgestell der Anlage abgesenkt werden kann. „So sind die Toiletten zum einen ebenerdig zu erreichen – also auch behindertengerecht – und bei Hochwasser wieder schnell abzutransportieren“, so der Stadtbürgermeister. Außerdem wäre die Anlage auch flexibel für andere Veranstaltungen einsetzbar. Die Stadt wird knapp 25 000 Euro in diese mobile Toilettenanlage investieren. Die Toiletten sollen von Mai bis Ende September täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet sein. Weitere knapp 20 000 Euro sollen für einen festen Toilettencontainer auf der Rosenberghütte auf dem Kueser Plateau zur Verfügung gestellt werden „Die WC-Anlage ist hier in einem ganz schlechten Zustand. Eine Sanierung würde den Kostenrahmen sprengen“, ergänzt Port. Nun ist die Aufstellung eines Containers geplant.