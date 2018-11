später lesen Kommunalpolitik Stadtrat spricht über Cusanusstraße Teilen

Twittern

Teilen



Bei der Sitzung des Stadtrates von Bernkastel-Kues am Montag, 26. November, stellen Vertreter des Landesbetriebes Mobilität die Ausbauplanung für die Cusanusstraße vor. Auf der Tagesordnung steht zudem die Auslobung des Wettbewerbes „Neugestaltung Moselvorgelände auf der Bernkasteler Seite“ sowie die Erhebung des Wirtschaftswegebetrags für die Jahre 2015 und 2016. Es geht zudem um die Vergaben für das Geländer an der Burg Landshut, eine Stützmauer am Wanderweg zur Burg und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Bornwiese.