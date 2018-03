Stadtrat spricht über den Ausbau der Bornwiese

Der Stadtrat Bernkastel-Kues beschäftigt sich am Donnerstag, 25. Januar, unter anderem mit dem Bebauungsplan „Kueser Plateau“ sowie mit der Ausbauplanung der Straße Bornwiese im Gewerbegebiet Kues. Von dort — etwa in Höhe der Tankstelle — soll eine direkte Verbindung in Richtung der Berufsbildenden Schule und der Burg-Landshut-Schule gebaut werden. Das stößt allerdings nicht auf einhellige Zustimmung. Die SPD ist aus Kostengründen gegen dieses Projekt. In der Sitzung informiert Stadtbürgermeister Wolfgang Port auch über den Architektenwettbewerb zur Umgestaltung des großen Moselparkplatzes im Stadtteil Kues. Es geht um die Besetzung der Jury. Auch dazu gibt es unterschiedliche Meinungen im Stadtrat. Ein weiteres Thema an diesem Abend ist das Gebäude auf dem der Stadt gehörenden Campingplatz. Es soll für circa 50 000 Euro saniert werden. Die Sitzung findet im Rathaus statt. Beginn ist um 18 Uhr.