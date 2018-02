Der Stadtrat Traben-Trarbach tagt am Montag, 19. Februar, um 18 Uhr im Bürgersaal des alten Rathauses Traben. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Punkte Vorstellung der Jugendpflegerin, Gestaltung Kirchplatz; Beteiligung der Stadt an der Energiegemeinschaft Traben-Trarbach, Beweidungsprojekt Starkenburger Fels, Bau eines Outdoor-Sportparks am Moselufer in Traben und Festlegung der Parkgebühren ab 1. April.