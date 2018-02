Erdgasnetz in Hetzerath wird erweitert

Die Stadtwerke Trier erweitern ab Montag, 19. Februar, bis voraussichtlich Ende März die Erdgasinfrastruktur in Hetzerath.

Die Stadtwerke Trier erweitern ab Montag, 19. Februar, bis voraussichtlich Ende März die Erdgasinfrastruktur in Hetzerath. Die Verbandsgemeindewerke Wittlich-Land nutzen den vorhandenen Graben, um in Teilabschnitten die Trinkwasserleitung zu erneuern.Das Vorhaben hat Auswirkungen für den Verkehr: Im ersten Bauabschnitt wird die Hauptstraße voll gesperrt. Der Bring- und Abholverkehr zur Kindertagesstätte St. Hubertus sowie der Anliegerverkehr wird über die Straße Am Erkelsbach umgeleitet. Im zweiten und dritten Bauabschnitt wird das Kirchgässchen voll gesperrt. Der Bring- und Abholverkehr zur Kindertagesstätte sowie der Anliegerverkehr erfolgt je nach Baufortschritt zunächst über die Straße Am Erkelsbach und später über die Hauptstraße. Bei Rückfragen zu den projekten stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/7171623 zur Verfügung.