Ein Brennpunkt bietet viel Spaß

Stammbesucher des Pferdefestivals haben in diesem Jahr viel Neues entdecken können. Denn der ausrichtende Verein hat gegenüber den Vorjahren viel verändert Von Christoph Strouvelle

Spaß, Spiele und Musik: Dieser Mix hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche meist junge Menschen zum Pferdefestival nach Bernkastel-Kues gezogen. Abwechselnd strömen die vielen verrückt gekleideten Besucher an zwei Tagen zur offenen Bühne auf der Wiese am Kueser Hafen und ins nebenstehende Zirkuszelt, um der Musik von bis zu 20 Bands und Musikern zuzuhören und zu tanzen. Ein Highlight auf der offenen Bühne: Die Band „Meine Rock Kwien Rica“, entstanden aus der Band My Rock King Rico, bei der Menschen mit Behinderung mitspielen und mitsingen.

Andere Besucher probieren auf der Spielwiese eine der vielen Attraktionen aus, wie das Dosenwerfen und Schnick-Schnack-Schnuck. Hier ist die große von den Vereinsmitgliedern selbst gebaute Variante des Tischspiels Looping-Louie heiß begehrt: Immer wieder treten die Spieler auf das Pedal, um zu verhindern, dass der an einer mehreren Meter langen Stange befestigte Kanister eine der Scheiben trifft. Denn derjenige, dessen Scheiben zuerst abgeräumt werden, hat das Spiel verloren.

Damit ist klar: Die bis zu 1500 Besucher des Pferdefestes haben in diesem Jahr viel Neues erlebt. „Zum ersten Mal geht das Pferdefest über zwei Tage“, sagt Roman Bastgen, erster Vorsitzender des ausrichtenden Vereins. Es habe sich angeboten, da der Aufwand, den die Organisatoren betreiben müssen wie den Aufbau der großen Bühne und des erstmals angebotenen Zirkuszelts für einen Tag der gleiche ist wie für zwei Tage. Die Spielwiese ist neu, und erstmals ziehen die Teilnehmer der Veranstaltung nicht zur Burg, sondern fahren per Schiff auf der Mosel von der Stadt bis zum Gelände am Kueser Hafen. Im Zirkuszelt haben die Besucher eine Videopremiere erleben können. In der Hauptrolle: Stadtbürgermeister Wolfgang Port. „Es ist eine fiktive Doku über einen unrealen Vorgang in der Zukunft“, sagt Bastgen. Bernkastel will demnach eine Großstadt werden. Also braucht die Stadt neben einer Universität auch einen Brennpunkt, gibt der Vorsitzende einen Einblick in das Thema des Films.

Und wie hat den Besuchern das diesjährige Fest gefallen? „Es ist total toll, wir haben viel Spaß“, sagen Kristina, Kathy und Julia, die als Einhörner und Micky Maus im Ballettröckchen erscheinen sind. Für Kira und Mara haben sich die Erwartungen erfüllt. „Es sind viele selbst gebaute Sachen“, freuen sie sich. Warum sie zum Pferdefest kommen? „Hier kann jeder so sein wie er will. Herkommen und sofort Spaß haben“, sagen sie. „Jeder feiert mit jedem. Es ist einfach schön“, sagt Steffi aus Gornhausen, die seit dem ersten Pferdefest ununterbrochen mit dabei ist. „Es ist wie Fastnacht im Sommer“, sagt Matthias aus einer Gruppe von fünf jungen Männern aus Monzelfeld. „Die selbstgebauten Spiele sind cool.“ Allerdings ist ihm das Gelände zu weitläufig. „Wenn es kleiner wäre oder mehr Leute da wären, wäre es etwas gemütlicher.“

FOTO: Christoph Strouvelle

FOTO: Christoph Strouvelle

FOTO: TV / klaus kimmling