später lesen Lesung Stefan Kritten liest in der ehemaligen Synagoge Teilen

Twittern

Teilen



Zur Erinnerung an den 9. November 1938 liest Stefan Kritten am Freitag, 9. November, in der ehemaligen Synagoge in Bernkastel-Kues in der Burgstraße 7a ab 19 Uhr aus dem Buch „Der vergessene Holocaust.