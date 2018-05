später lesen Natur Neue Naturerlebniszone in Veldenz FOTO: TV / Foto: Anne Buchsbaum-Sehn FOTO: TV / Foto: Anne Buchsbaum-Sehn Teilen

In der Gemeinde Veldenz haben der Heimatverein, die Kindertagestätte Grenzenlos und das Team des Biodiversitätsprojekts „Steillagenweinbau schafft Vielfalt – Das Moselprojekt“ einen Lebensturm gebaut. Die Aktion gehörte zum vielfältigen Programm „Tag der Lebendigen Moselweinberge“. Auf einer Wiesenfläche inmitten der Weinberge wurden am Rand des Veldenzer Kirchbergs ein Lebensturm und mehrere Steinlinsen und Totholzhaufen errichtet. Insbesondere der Lebensturm ist mit seinen gut drei Metern Höhe von weitem sichtbar. Die örtliche Forstverwaltung stellte Fichtenstämme für die Konstruktion zur Verfügung, ehrenamtlich engagierte Winzer und ein örtlicher Zimmermann bauten daraus das Gerüst für den Lebensturm. Ein Winzerbetrieb spendete Fassdauben, mit denen die Zwischenböden und die Überdachung gezimmert werden konnten. Mit tatkräftiger Unterstützung durch die Kindertagesstätte Grenzenlos füllten am „Tag der Lebendigen Moselweinberge“ viele helfende Hände in einer Gemeinschaftsaktion den Lebensturm mit Schiefersteinen, Holzstämmen, Astwerk, Altholz, Laub, hohlen Knöterichstängeln, Schilf und Stroh. Für Igel, Erdkröten und Eidechsen, verschiedene Käfer, Wildbienen und Wespen sowie Spinnen wurde der Lebensraum durch ein neues, reiches Angebot an Überwinterungsplätzen und Verstecken verbessert. Dazu kamen Nistkästen für Meisen und in der obersten Etage vorgebohrte Holzblöcke für Wildbienen, fachgerecht nach Südosten und Süden ausgerichtet. Kinder bohrten weitere Brutgänge für Wildbienen in die Lebensturm-Konstruktion und füllten Ton-Blumentöpfe mit Heu und Bast, als Schlupfwinkel für Ohrenkneifer, Marienkäfer oder Florfliegen. Mitarbeiter des Moselprojekts begleiteten die Aktion fachlich.