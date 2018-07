später lesen Musik Steven F. Dango spielt in Enkirch Teilen

Steven F. Dango tritt am Samstag, 21. Juli, in Tom’s Kneipe und Kultur in Enkirch auf. Auf Gitarren in unterschiedlichen Stimmungen und Klangfarben, mit Gesang, Blues Harps und mit den Füßen gespielten Percussion-Instrumenten für die rhythmische Begleitung spielt er eigene, bekannte und beliebte Songs aus Folk, Country und Southern-Rock.