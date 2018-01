später lesen Stiftungsfest Musikverein Traben-Trarbach 118. Stiftungsfest des Musikvereins Teilen

Twittern

Teilen



„Flower Power“ ist das Motto des diesjährigen Stiftungsfestes des Musikvereins Traben-Trarbach. Am Samstag, 27. Januar, spielt der Verein in der Lorettahalle in Traben-Trarbach unter anderem Hits von Abba und aus dem Musical „Hair“. Anschließend spielt die Tanzband des Musikvereins „Swing Eleven“ auf. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass um 18.30 Uhr. red