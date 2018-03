später lesen VEREINE Stolze Summe für Spielplatz Teilen

Die Adventsfensteraktion in Erden ist mit einer Rekordsumme zu Ende gegangen. In der Spendenbox befanden sich am 23. Dezember insgesamt 3743,50 Euro. Doch bei dieser Summe blieb es nicht. Die Feuerwehr Erden-Lösnich stiftete 2400 Euro, die Ex-Freizeitmannschaft „Zur Ratsschenke Erden“ weitere 510,50 Euro. Hinzu kommen Spenden von Unternehmen. Insgesamt sind es 8854 Euro geworden. Das Geld soll in einen Mehrgenerationenspielplatz fließen.