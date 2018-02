>Straßensperrung zwischen dem Ortsteil Maring-Ortsteil Noviand

(red) Straßenvollsperrung am Dienstag, 6. Februar, zwischen den Ortsteilen Noviand und Maring. An diesem Tag werden dort verkehrsgefährdende Bäume gefällt. Betroffen ist der Abschnitt der Kreisstraße K58 von der K55 (Einfahrt Sporthalle) bis zur K86 (scharfe Kurve zwischen Ortsteil Noviand und Maring, unterhalb vom Kindergarten). Die Straßenvollsperrung erfolgt nur am 6. Februar von 8.15 bis 16.30 Uhr.

