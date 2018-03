Studenten sind an der Mosel heimisch

(cb) Studierende haben beim Jahresempfang der Cusanus Hochschule Bernkastel-Kues bühnenreif erzählt und gespielt, wie sie ihr Weg an die Mosel geführt hat und was sie hier vorgefunden haben. Dass das Studierendenhaus derzeit die Jugendherberge ist, gehört dazu. Dort grillen sie auch schon Mal Tofuwürstchen (Foto) und kochen vegane Erbsensuppe. Sie haben ihre neue Heimat auf Zeit und auch schon mehr zu schätzen gelernt. „Dort, wo andere Leute Urlaub machen, dürfen wir wahrhaft denken“, hieß es bei dem Auftritt in Kloster Machern. ⇥⇥Foto: Clemens Beckmann