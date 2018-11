später lesen Musik Swing tonic: Musik und Cocktails Teilen

Zu ausgesuchten Cocktails veranstaltet die Big-Band „More than Swing“ gemeinsam mit „Günnis Barcaterin“ am 1. Dezember um 20 Uhr in der Güterhalle eine Party: Passend zur Adventszeit spielt die Band Weihnachtsklassiker.