Tag der Kulturen: Schüler als Nationalspieler

Es wird feierlich auf der Sportanlage im Schulzentrum in Bernkastel-Kues. Acht Grundschulen aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues treten dort, wie bereits berichtet, am Freitag, 18. Mai, in den Farben verschiedener WM-Teilnehmer zum fußballerischen Wettstreit an. Zum Ablauf gehören der Einmarsch mit Fahnen und das Abspielen der Nationalhymnen. Beginn ist um 9.30 Uhr.