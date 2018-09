später lesen Bildung Tag der offenen Tür im Haus der Studierenden Teilen

Die Studierenden der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues laden zum Tag der offenen Tür in ihr Studierendenhaus, die ehemalige Jugendherberge oberhalb der Burg Landshut, ein. Die Türen sind am Sonntag 23. September, von 14 bis 18 Uhr geöffnet.