Die Friedrich-Spee-Realschule plus Neumagen-Dhron lädt für Samstag, 3. Februar, zu einem Tag der offenen Tür ein. Viertklässler, Eltern und Interessierte sind von 9 bis 13 Uhr willkommen. Es gibt zwei Schwerpunkte. Die Gäste können den Fach-Unterricht in den fünften und sechsten Klassen kennenlernen. Damit erhält man sowohl einen Einblick in Fächer, Arbeitsformen und soziales Agieren im Klassenraum.