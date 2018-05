Tag der Städtebauförderung in Bernkastel

Die Stadt Bernkastel-Kues beteiligt sich am „Tag der Städtebauförderung“ und lädt Bürger für Samstag, 5. Mai, in die Innenstadt von Bernkastel-Kues ein. Zwischen 11 Uhr und 16 Uhr beantwortet das Team der Städtebauförderung an einem Informationsstand auf dem Marktplatz alle Fragen rund um das Thema „Sanieren und Fördermittel“. Zusätzlich werden von dort aus jede Stunde Stadtrundgänge angeboten, die an bereits sanierten und mit Mitteln aus der Städtebauförderung geförderten Objekten vorbeiführen. Die Bauvorhaben werden dabei fachlich erläutert. Ebenso können Bürger den Rundgang auch eigenständig begehen. Zur Orientierung finden sich an jeder Station das Logo der Städtebauförderung und weitere Informationen.