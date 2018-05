später lesen Veranstaltung Offene Keller in Mülheim: Zwei Winzer halten Tradition hoch Teilen

Twittern

Teilen



Andreas Bottler erinnert sich etwa 30 Jahre zurück – in seine Kindheit. „Da starteten in Mülheim die Tage der offenen Weinkeller. Mein Vater stellte einen kleinen Rundgrill und ein paar Sitzgarnituren auf.“. Viel mehr an Angebot gab es damals nicht. Das hat sich in Mülheim und in vielen anderen Moselorten geändert. Die Tage der offenen Weinkeller ziehen viele Leute ins Dorf – Einheimische, Tagesgäste und Urlauber. Denn die Termine liegen oft an den langen Wochenenden im Frühjahr beziehungsweise Frühsommer (1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam).In Mülheim waren lange Zeit zumindeyt eine Handvoll Betriebe beteiligt – es gibt allerdings auch nicht so viele Winzer im Ort. Doch in diesem Jahr sind vom Himmelfahrtstag am kommenden Donnerstag bis einschließlich Sonntag, 13. Mai, nur noch zwei dabei. Lohnt sich da überhaupt noch der Aufwand? Werden die potenziellen Gäste, die zumindest fünf oder sechs Betriebe erwarten, nicht in die Irre geführt Von Clemens Beckmann