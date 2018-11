(red) Die Realschule plus und die Fachoberschule Traben-Trarbach haben zum sechsten Mal an der Aktion „Tage des Lesens“ teilgenommen. Drei Sechstklässlerinnen, Amber Kroth, Vanessa Ruppel und Victoria Kappel (von links), sorgten dafür, dass sich die Leseecke mit Schülern füllte.

In der großen Pause nahmen die Fünft- und Sechstklässler das Angebot gerne an, den Vorleserinnen auf ihrer Reise in eine andere Welt zu folgen. Vanessa Ruppel (Klasse 6a) las begeistert aus dem Abenteuerbuch „Eulenzauber - Rettung für Silberpfote“ von Ina Brandt vor, in dem zwei Freundinnen versuchen, ein Fuchsfindelkind zu retten. Victoria Kappel (Klasse 6a) entschied sich, ein Buch aus der Eulenzauberreihe vorzustellen.Foto: Caroline Schneider