Die Touristikagentur Bad Bertrich bietet Tanzabende an verschiedenen Terminen an. Es geht los am Samstag, 26. Mai, 20 Uhr, im großen Kursaal in Bad Bertrich mit dem Duo YC-Beat. Der Eintritt kostet fünf Euro. Inhaber der Gästekarte können kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen. Eintrittskarten sind an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional sowie bei der GesundLand Tourist Information Bad Bertrich erhältlich.