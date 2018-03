Die Volkshochschule Bernkastel-Kues lädt zu einem Hochzeitstanzkurs ein. Er beginnt am Sonntag, 18. März. Er findet an fünf Nachmittagen jeweils von 15.30 bis 17 Uhr statt. Der Kurs richtet sich an Hochzeitspaare und andere Interessierte, die in einem Crashkurs die Tänze Discofox und Walzer lernen wollen. Kosten: 35 Euro. Der Kurs findet in der Oberen Turnhalle in der Friedrich-Spee-Realschule plus statt.