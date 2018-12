Der Tennisverein Ürzig veranstaltet am Samstag, 15. Dezember, bereits zum 30. Mal seine zur Tradition gewordene Weihnachtsfeier mit Winterwanderung.

Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Tennisplatz in Ürzig. Geplant ist zum Einstieg eine kurze gemeinsame Wander in die Dunkelheit hinein. Es wurde wieder eine interessante Wanderstrecke, die auch für Kleinkinder begehbar ist, ausgewählt. Für eine kleine Stärkung zwischendurch sorgt der Verpflegungswagen in einer Schutzhütte.

Gegen 18.30 Uhr treffen sich alle im Clubhaus und lassen den Abend ausklingen. Für die Jüngsten gibt es ein kleines Geschenk.