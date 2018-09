später lesen Musik Tenor-Duo mit Gala-Konzert Teilen

Twittern

Teilen



(jun) Toni Di Napoli und Pietro Pato geben im Rahmen ihrer Tenöre4you-Tour ein Gala-Konzert in der Weinbrunnenhalle in Kröv. Am Dienstag, 18. September, präsentiert das Duo eine Mischung aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik.