Kontaktbörse mit freien Plätzen

Kröv (red) Der sechste Tourismus-Info-Tag in der Weinbrunnenhalle „Kröver Nacktarsch“ wird am Sonntag, 18.März, veranstaltet. Gäste in der Ferienregion Mosel möchten heutzutage etwas erleben. Und dafür brauchen sie Informationen. Eine wichtige Informationsquelle ist immer der Gastgeber – egal ob Hotelier, Zimmervermieter oder Weingutbetreiber.