Der Stadtrat Traben-Trarbach befasst sich am Montag, 29. Oktober, mit dem Tourismuskonzept für die Jahre 2018 bis 2023. Weitere Themen sind der Ausbau der L 187 im Stadtteil Trarbach, die Verkehrsraumgestaltung in der Trarbacher Moselstraße und der Bau eines Bushaltesteigs am Gymnasium.