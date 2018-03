Tourismus-Info-Tag in Kröv bietet Tipps für Gastgeber

Touristiker von der Mosel treffen sich in Kröv

Feriengäste, die an der Mosel Urlaub machen, möchten etwas erleben. Tipps zum Freizeitangebot nehmen sie gern von ihren Gastgebern entgegen. Um die Betriebe vor dem Start in die Saison über Angebote und Attraktionen zu informieren, .veranstaltet die Tourist-Information Kröv am Sonntag, 18. März, in der Weinbrunnenhalle Kröver Nacktarsch den sechsten Tourismus-Info-Tag. Eine gute Informationsquelle ist der Gastgeber; egal ob Hotelier, Zimmervermieter oder Weingut-Betreiber. Der Info-Tag ist zu einer festen Veranstaltung im Zwei-Jahres-Rhythmus geworden. Es handelt sich um eine Kontaktbörse für touristische Leistungsträger und Zimmervermieter, Hotels und Pensionen. Neben regionalen touristischen Anbietern wird auch wieder die Partnerregion mit dabei sein, die Alpentouristik Schäfer präsentiert Urlaubsziele in der Alpenregion. Neben Bus- und Schiffsunternehmen, Werbeagenturen und

Tourist-Informationen der Region werden Museen, Freizeiteinrichtungen und Anbieter von Trendsportarten in Kröv vertreten sein.

Die Ausstellung ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist

frei.

Aktuell sind noch einige Plätze frei. Interessierte Aussteller wenden

sich für weitere Information an die

Tourist-Information Kröv, Telefon 06541/9486.