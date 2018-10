Die Weihnachtspost kann kommen

Die Stadt Traben-Trarbach gibt zum Wein-Nachts-Markt Sonderbriefmarken aus.

(red) Der Blick in den unterirdischen Mosel-Wein-Nachts-Markt und das Logo des Mosel-Wein-Nachts-Marktes sind die Motive der diesjährigen limitierten Sonderauflage der Deutschen Post. Erstmals werden die 70-Cent-Wertmarken ab dem 5. November in der Tourist-Information Traben-Trarbach ausgegeben.

Da die Nachfrage immer sehr groß ist, ist die Herausgabe auf 20 Stück pro Person begrenzt. Insgesamt kommen 10 000 Wertzeichen auf den Markt.

Die Deutsche Post wird die Sondermarken offiziell während des Eröffnungswochenende des Mosel-Wein-Nachts-Marktes an der Schlittschuhbahn am alten Bahnof im Stadtteil Traben vorstellen. Am 24. November ab 15 Uhr besteht die Gelegenheit Briefmarken zu erwerben und mit einem Sonderstempel versehen zu lassen.

So kann die Weihnachtspost auch in diesem Jahr wieder mit Motiven aus Traben-Trarbach versendet werden, heißt es dazu aus der Tourist-Information. Der Wein-Nachts-Markt beginnt bereits am 23. November. Bis zum 16. Dezember sind die Keller an den Wochenenden (freitags bis sonntags) geöffnet. Vom 20. Dezember bis zum 1. Januar ist täglich (außer am 24. und 25. Dezember) geöffnet.