„ ,Wein ist Volksgetränk!’ Weinpropaganda im Dritten Reich am Beispiel des Anbaugebiets Mosel-Saar-Ruwer“ – so lautet der Titel der Doktorarbeit von Christof Krieger, die nun als Buch veröffentlicht wurde.

Am Freitag, 17. August, 19 Uhr, lädt der Leiter des Mittelmosel-Museums in Traben-Trarbach in den Bürgersaal des alten Trabener Rathauses, Bahnstraße 22, zur offiziellen Buchvorstellung ein. Im Anschluss sind die Gäste zu einem kleinen Umtrunk eingeladen. Der Eintritt ist frei.