Trio spielt im Weinkeller

Die Lott-Gesellschaft veranstaltet am Samstag, 24. November, einen Abend mit der Band Juneina and friends in den Kellerräumen des Weingutes Emil Franz in Traben. Die Band besteht aus Vera Simon (Gesang, Gitarre), Marcus Milz (Gesang, Gitarre) und Achim Wendling (Gesang, Gitarre, Piano).