Blaulicht Unbekannte Diebe stehlen Brennholz FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling

Unbekannte haben in der Gemarkung Lehmkaul an der ehemaligen Kreisstraße nach Gornhausen rund drei Festmeter Buchenbrennholz gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Das Holz war unmittelbar an der Straße aufgeschichtet.