Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Bereits am vergangenen Freitag zwischen 13 und 14.30 Uhr hat ein Unbekannter in der Sponheimer Straße in Traben-Trarbach einen silberfarbenen VW Transporter beschädigt.