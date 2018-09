später lesen Polizei Verkehrsunfall: Polizei sucht Zeugen Teilen

Twittern

Teilen



Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 7. September zwischen 13 und 18 Uhr in der Hauptstraße in Zell (Mosel), Stadtteil Merl. Das meldet die Polizei. Demnahc hat sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Hans-Peter Linz Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen