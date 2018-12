später lesen Medizin Verletzungen im Alter Teilen

Das Klinikum Mittelmosel lädt zum nächsten Arzt-Patienten-Seminar für Mittwoch, 12. Dezember, ein. Beginn ist um 18 Uhr im Schulungsraum im ersten Untergeschoss. Dr. Faez Georg Chahoud, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Mittelmosel in Zell referiert zum Thema: Typische Verletzungen im Alter – Was kann passieren und wie können Sie vorbeugen?