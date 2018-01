red

Das Bündnis für Menschlichkeit und Zivilcourage lädt zu seiner Hauptversammlung am Dienstag, 23. Januar, ein. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Brauhaus in der Bahnhofstraße in Bernkastel-Kues. Neben der Entlastung und Neuwahl des Vorstandes stehen unter anderem Vorschläge für Vereinsaktivitäten im Jahr 2018 auf der Tagesordnung.