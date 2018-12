später lesen Kriminalität Versuchter Tageswohnungseinbruch im Zeller Stadtteil Barl - Zeugen gesucht Teilen

Zell-Barl (ots) - Am Samstagnachmittag, zwischen 15:10h und 18:30h versuchten der oder die Täter in ein Einfamilienhaus in der Eichenstraße im Zeller Stadtteil Barl einzudringen. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei ihrer Tatausübung gestört, so dass es bei einem Versuch blieb.

