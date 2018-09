später lesen Piesport Via Vinorum öffnet zum Schmaus in Piesport Teilen

Twittern

Teilen



Die Ausoniusstraße entlang der Mosel in Piesport verwandelt sich erneut in die Via Vinorum. Am Wochenende vom 5. bis 7. Oktober gibt es hier Römer, Wein, Musik und regionale Köstlichkeiten.