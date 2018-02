Viel zu entdecken beim Tag der offenen Tür

Ein kleiner Schulchor, unter der Leitung von Sarah Röhl, hieß die Besucher des Tags der offenen Tür am Gymnasium Traben-Trarbach mit einer musikalischen Begrüßung willkommen. Nachdem auch Schulleiter Rudolf Müller-Keßeler die Schüler und ihre Eltern in einer kurzen Ansprache begrüßt hatte, machten sich die zukünftigen Fünftklässler auf, die Schule zu erkunden. Die Schülervertretung schickte sie auf eine Schul- und Unterrichtsrallye. red

Dabei gab es viel zu lernen und zu entdecken: Die Schüler konnten eine Gerätelandschaft in der Turnhalle durchwandern, einen Geister-Rap lernen, in die Bücherwelten in der neu fertiggestellten Schülerbibliothek eintauchen, die lateinischen Namen von Produkten, die sie aus der Werbung kennen, entschlüsseln, geometrische Formen puzzeln, chemische Experimente hautnah erleben und moderne Fremdsprachen wie Englisch und Französisch kennenlernen. Bei einer Sportshow demonstrierten Schüler aller Jahrgänge des Gymnasiums ihr Können in verschiedenen Sportarten und an unterschiedlichen Geräten.