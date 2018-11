später lesen Brauchtum Viele Krippen und ein Himmelstelefon Teilen

(red) Eine Krippenausstellung wird in Graach am ersten Adventswochenende, 1. und 2. Dezember, und zweiten Adventswochenende, 8. und 9. Dezember, im Festsaal des Mattheiser Hofes angeboten. Sie wird am Samstag um 16.30 Uhr mit dem Musikverein Graach eröffnet.