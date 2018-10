später lesen Menschen Viele Menschen in der Region trauern um Artur Greis FOTO: TV / Ortsgemeinde Reil FOTO: TV / Ortsgemeinde Reil Teilen

Artur Greis war zwar krank, doch die Nachricht von seinem Tod kam doch unerwartet. Viele Menschen in Reil, in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach und im Kreis Bernkastel-Wittlich trauern um ihn. Er starb am 24. Oktober im Alter von nur 68 Jahren.